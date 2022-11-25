Знаменитости 25 ноября 2022, 00:50 Adidas проверит анонимную жалобу на вызывающее поведение Канье Уэста Википедия

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Американского певца Канье Уэста обвинили в неподобающем поведении. Немецкая компания Adidas решила провести расследование в связи с такими сообщениями. Об этом написало издание The Financial Times со ссылкой на заявление концерна.

«В настоящее время неясно, правдивы ли обвинения, содержащиеся в анонимном письме. Однако мы очень серьезно относимся к этим обвинениям и приняли решение немедленно начать независимое расследование по этому вопросу», — отметили в пресс-службе.

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Как уточнили в Adidas, разобраться в ситуации потребовал один из крупнейших акционеров компании. После этого руководство Adidas организовало проведения расследования. Раньше компания выпускала с исполнителем совместную линию одежды Yeezy.

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Журналисты сообщали, что Уэст во время рабочих встреч показывал сотрудникам концерна порнографические материалы. Также он демонстрировал на собеседованиях откровенные снимки своей экс-жены Ким Кардашьян. В итоге бывшие работники Adidas и Yeezy написали обращение, в котором заявили, что руководители компании обо всем знали, но закрывали глаза и не стали защищать сотрудников от «годов словесных оскорблений».