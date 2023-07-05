Знаменитости 05 июля 2023, 01:14 Адель вышла на сцену с «ружьем» Певица Адель вышла на сцену с «ружьем» и попросила перестать бросать вещи в артистов Википедия

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Британская певица Адель вышла на сцену с устройством для метания футболок в толпу T-shirt gun, которое по виду напоминает ружье. Об этом сообщило издание Variety.

Такой выход исполнительница устроила во время своего шоу «Выходные с Адель», которое прошло в Лас-Вегасе. Нестандартное появление Адель сопровождалось просьбой певицы к фанатам. Она призвала людей не бросать вещи в музыкантов на концертах.

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«Перестаньте бросать вещи в артистов. Я предупреждаю вас. Посмейте хоть что-нибудь в меня бросить, и я вас „застрелю“!» — пошутила Адель.

В США и Европе в последнее время зрители частенько кидают самые разные вещи в музыкальных исполнителей. И иногда это приводит к травмам. Так произошло на концерте певицы Биби Рексы в Нью-Йорке. Поклонник бросил в певицу смартфон и попал ей в лицо. В результате такого выпада со стороны фаната исполнительнице рассекло лоб, медикам пришлось наложить ей три шва.