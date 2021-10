Адель выпустила клип на песню Easy on me. Режиссером стал Ксавье Долан Адель выпустила клип на новый сингл Easy on me

Ольга Назаркина Британская певица Адель выпустила клип на новый сингл Easy On Me. Он собрал уже почти 13,5 миллиона просмотров. Режиссером видео стал Ксавье Долан, он уже работал с Адель над другим клипом на ее песню Hello. На видео черно-белые кадры сменяются цветными, Адель увозит мебель из-загородного дома и поет в полупустом помещении. Эта песня, как и весь ее новый альбом «30» был посвящен расставанию с мужем. Пара развелась в марте этого года. В комментариях к новому видео пользователи признались, что очень рады возвращению Адель. Многие отметили, что песня очень меланхоличная. Кто-то посочувствовал певице из-за разрыва с супругом. Релиз альбома должен состояться 19 ноября. По словам Адель, во время работы над ним она переживала очень непростой, турбулентный период в жизни. Певица призналась, что узнала много нового о самой себе, почувствовала мир в душе и поэтому снова может делиться своей музыкой. «30» станет первым альбомом Адель после шестилетнего перерыва. Поделиться статьей