Адель сделала необычное сравнение своего альбома с популярным сериалом

Британская певица Адель в беседе с BBC Radio 1 рассказала о работе над своим новым альбомом. Она сравнила производство с южнокорейским триллером «Игра в кальмара». Об этом сообщила «Газета.ru».

Женщина рассказала, что обстановка на заводах, где производят CD-диски и виниловые пластинки альбома «30», напоминает происходящее на шоу.

«Над ними тоже стоят люди с оружием. А я говорю: «Если этот альбом просочится, то», — сказала она.

Она также рассказала о том, как будет развиваться ее карьера в дальнейшем. Адель отметила, что в какой-то момент все-таки планирует оставить карьеру певицы.

«Я не хочу исполнять музыку вечно, и люди тоже не хотят видеть меня на сцене всегда. Никто не желает услышать мой 95-летний ноющий и прокуренный голос — как у персонажа из „Серых садов“», — поделилась певица.

Ранее Адель выпустила клип на новый сингл Easy On Me. Он собрал уже почти 13,5 миллиона просмотров. Режиссером видео стал Ксавье Долан, он уже работал с Адель над другим клипом на ее песню Hello.