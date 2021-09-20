Адель рассказала о романе с Ричем Полом

Британская певица Адель официально подтвердила романтические отношения со спортивным агентом Ричем Полом. Девушка выложила совместное фото в свой Instagram-аккаунт. Об этом сообщило РИА ФАН.

Знаменитость поделилась с фанатами серией снимкой, на которых она позирует в необычном черно-белом платье с открытыми плечами. На последнем кадре женщина стоит в обнимку со своим новым молодым человеком.

Информация о новом романе певицы появилась в июле 2021 года. Знаменитостей заметили вместе на баскетбольном матче NBA и других мероприятиях.

Сейчас же девушка решила подтвердить слухи о своих взаимоотношениях со спортивным агентом. Многие пользователи поддержали певицу в комментариях.

«Каждый раз, когда она пишет, у меня небольшой сердечный приступ… ничего не могу с собой поделать», — написал Leroy Sanchez.

«Ты отлично выглядишь, Адель. Отличная работа над своим новым обликом. Должно быть, потребовалось много дисциплины и тяжелой работы. Мои поздравления», — отметил Rob Brown.