Адель даст большое интервью Опре Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри возьмет интервью у британской певицы Адель. Разговор будет посвящен в том числе масштабному перерыву в карьере исполнительницы. Об этом сообщили Fox News.

Интервью приурочено к выступлению Адель в телевизионном спектакле. Опра задаст вопросы певице в знаменитом розовом саду, передало РИА ФАН.

«Это будет первый широкий телевизионный разговор с Адель о ее новом альбоме, историях, лежащих в основе песен, жизни после развода, потере веса и воспитании ее сына. Adele One Night Only — экстраординарное концертное выступление, которое включает в себя самую раннюю возможность услышать ее первый новый материал за шесть лет», — сказано в пресс-релизе.

Интервью такого масштаба является для Уинфри уже вторым за 2021 год. В марте женщина проинтервьюировала принца Гарри и его супругу Меган Маркл. Видеоролик вызвал огромный ажиотаж среди журналистов, а также спровоцировал не один скандал.