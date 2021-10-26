Адель дала совет начинающим музыкантам

Певица Адель в интервью на YouTube-канале Vogue рассказала, какой совет она дала бы начинающим музыкантам, и поделилась информацией о грядущем альбоме. Об этом написала «Газета.ru».

«Берегите сердце и делайте так, чтобы музыка оставалась опасной. Я живу по такому принципу» — ответила певица на вопрос о совете новичкам в музыке.

Также Адель рассказала о своем новом альбоме, который должен выйти 19 ноября. Это первый альбом певицы за шесть лет. По ее словам, он будет самым личным из всех. При этом названия альбома Адель по-прежнему не раскрывает.

Кроме того, Адель рассказала о своей самой большой гордости. Это жвачка Селин Дион, которую Адель хранит в рамке. Она рассказала, что является большой поклонницей Дион. Друг Адель, телеведущий Джеймс Корден, брал интервью у Селин Дион. Зная о любви своей подруги к канадской певице, он заставил Дион выплюнуть жвачку и вставил ее в рамку. Этот подарок Адель хранит до сих пор.