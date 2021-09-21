Адель босиком станцевала на свадьбе баскетболиста Дэвиса

Певица Адель танцевала на свадьбе баскетболиста Энтони Дэвиса, а один из гостей снял ее на видео и выложил в TikTok. Об этом сообщила «Газета.ru».

Адель надела черное вечернее платье с пышным верхом. На видео она веселится на танцполе, сняв туфли.

Уточняется, что это ее первый официальный выход свет вместе с новым партнером спортивным агентом Ричи Полом.

C 2017 по 2021 год Адель была в браке с предпринимателем Саймоном Конекки. До этого они еще шесть лет встречались, также у них есть общий сын Анджело. Теперь певица начала новые отношения.

Информация о новом романе певицы появилась в июле 2021 года. Знаменитостей заметили вместе на баскетбольном матче NBA и других мероприятиях.

Сейчас же девушка решила подтвердить слухи о своих взаимоотношениях со спортивным агентом. Также на своей странице она выложила совместные фото с новым партнером. Пользователи поддержали Адель в комментариях.

«Каждый раз, когда она пишет, у меня небольшой сердечный приступ… ничего не могу с собой поделать», — написал один из них.