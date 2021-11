ABBA вернулась с новым альбомом Voyage после 40 лет затишья

Культовая поп-группа ABBA выпустила новый альбом Voyage. Это первый релиз шведского коллектива после 40 лет молчания, написала Lenta.ru.

Прошлый альбом ABBA — The Visitors — вышел в ноябре 1981 года. Не прошло и половины века, как шведский квартет вернулся с новым альбомом Voyage. Он стал девятым в дискографии ABBA. В него вошли 10 треков. Он вышел 5 ноября, как и было обещано.

АВВА подогревала интерес к релизу, выпустив синглы I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. Для затравки также представили композицию Just A Notion, которая была записана еще в 1978 году. Трек готовили для альбома Voulez-Vous, но по каким-то причинам он не вошел в него. Участники группы сами не помнят почему.

Новый альбом ABBA анонсировали в сентябре.

