  • Аарона Картера госпитализировали из-за сильной худобы

    15 ноября 2019, 18:46

    Алена Макаренко

    Американского актера и певца Аарона Картера экстренно госпитализировали из-за критической потери веса. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на TMZ.

    Когда артиста отвозили в медучреждение, он весил 52 килограмма.

    Мать актера Джейн выложила в Instagram фотографию, на которой Картер спит в больничной кровати.

    «Мамочка позаботится о тебе», — подписала она снимок.

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    В Twitter певца женщина объяснила, что на время его выздоровления будет вести странички сына в соцсетях.

    Аарон Картер проснулся знаменитым в 1990-х годах. Певец выпустил пять студийных альбомов. Американец также снялся в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма» и «Лиззи Магуайер», напомнил сайт «Дни.ру».