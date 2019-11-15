Аарона Картера госпитализировали из-за сильной худобы

Когда артиста отвозили в медучреждение, он весил 52 килограмма.

Мать актера Джейн выложила в Instagram фотографию, на которой Картер спит в больничной кровати.

«Мамочка позаботится о тебе», — подписала она снимок.

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В Twitter певца женщина объяснила, что на время его выздоровления будет вести странички сына в соцсетях.

Аарон Картер проснулся знаменитым в 1990-х годах. Певец выпустил пять студийных альбомов. Американец также снялся в сериалах «Сабрина — маленькая ведьма» и «Лиззи Магуайер», напомнил сайт «Дни.ру».