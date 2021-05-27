27 мая 2021, 12:13
Аарон Тейлор-Джонсон получил роль Крэйвена-охотника в сольном фильме
Актер Аарон Тейлор-Джонсон исполнит главную роль в сольном фильме о Крэйвене-охотнике от Sony. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.
Сюжетом нового фильма станет история Крэйвена-охотника. Фильм станет частью небольшой вселенной, в которую уже вошли «Веном» с Томом Харди и «Мобиус» с Джаредом Лето. Режиссером выступит Джей Си Чендор.
Тейлор-Джонсон известен по таким фильмам, как «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», «Пипец».