Аарон Тейлор-Джонсон получил роль Крэйвена-охотника в сольном фильме

Актер Аарон Тейлор-Джонсон исполнит главную роль в сольном фильме о Крэйвене-охотнике от Sony. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на зарубежные СМИ.

Сюжетом нового фильма станет история Крэйвена-охотника. Фильм станет частью небольшой вселенной, в которую уже вошли «Веном» с Томом Харди и «Мобиус» с Джаредом Лето. Режиссером выступит Джей Си Чендор. Тейлор-Джонсон известен по таким фильмам, как «Иллюзионист», «Стать Джоном Ленноном», «Пипец».