«А зачем?» Соловьев не нашел надобности возвращать бежавших из России звезд | 360°

Знаменитости 03 ноября 2022, 18:11 «А зачем?» Соловьев не нашел надобности возвращать бежавших из России звезд Телеведущий Соловьев: в России воспитали поколение, для которого не важны ценности Родины РИА «Новости»

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Если бежавшим из России звездам лучше за рубежом, то незачем травмировать их возвращением домой. Такое заявление сделал телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

«А зачем? А зачем им возвращаться? <…> Зачем их делать несчастными? Ну, если они счастливы там. Потому, что они были настолько несчастливы здесь, что не могли принять исторический выбор их родины. Зачем их так мучить? Это их выбор», — сказал Соловьев в ходе марафона «Знание о героях» российского общества «Знание».

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Таким образом он ответил на вопрос, что нужно сделать, чтобы вернуть обратно людей, покинувших страну.

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Журналист заявил, что в России воспитали «целое поколение, для которого ценности Родины нет».

«Они, может быть, что-то пересмотрят, что-то осознают. Наша страна не поражает же их в правах. То есть они всегда могут вернуться. Просто они должны себе задать этот вопрос: „А зачем?“» — сказал телеведущий.

На том же марафоне Владимир Соловьев напомнил, что Украина российских военнопленных пытает. В это же время русские врачи на полях СВО борются за жизнь каждого — и русского, и украинца.