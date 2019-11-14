Экс-участница «Дома‐2» пыталась поменять фейковые права на новые. А так можно?
Начиналось все достаточно прозаично. Как сообщил «Московский комсомолец», Виктория Карасева по истечении 10 лет пришла в отдел ГИБДД для того, чтобы поменять водительские права.
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Однако в ходе проверки сотрудники ведомства не нашли зарегистрированного номера документа в своей базе, а эксперты подтвердили, что печатали их точно не на «Гознаке».
Виктория честно призналась, что права она купила, когда ей подарили автомобиль. О том, что это фальшивка, она даже не имела представления и считала, что все в порядке. Как за 10 лет ее не остановил ни один пост ГИБДД остается только догадываться.
Но, несмотря на правильное и хорошее управление автомобилем против Карасевой все же завели уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного Кодекса России «Использование заведомо поддельного водительского удостоверения».
В ходе заседания девушка раскаялась в содеянном и свою вину полностью признала. Она заплатила штраф в 15 тысяч рублей.
Связаться с героиней истории «360» не удалось. Пойдет ли она на курсы вождения в автошколу, чтобы получить водительские права по настоящему — неизвестно.
Виктория Карасева появилась в шоу «Дом-2» в сентябре 2005 года и участвовала в нем три года. В 2008-м она тайно вышла замуж за актера Вячеслава Дворецкова и покинула проект. С мужем она успела развестись и сойтись снова. Сейчас она занимается Карасева занимается ведением стримов своего супруга.