Экс-участница «Дома‐2» пыталась поменять фейковые права на новые. А так можно?

Уголовным делом о подделке документов и судом закончилась попытка поменять водительские права для бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Виктории «Тори» Карасевой. Она 10 лет управляла машиной с фальшивым удостоверением. По данным картотеки московских судов, 8 ноября Хорошевский районный суд обязал девушку заплатить штраф в 15 тысяч рублей.

Начиналось все достаточно прозаично. Как сообщил «Московский комсомолец», Виктория Карасева по истечении 10 лет пришла в отдел ГИБДД для того, чтобы поменять водительские права.

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Однако в ходе проверки сотрудники ведомства не нашли зарегистрированного номера документа в своей базе, а эксперты подтвердили, что печатали их точно не на «Гознаке».

Виктория честно призналась, что права она купила, когда ей подарили автомобиль. О том, что это фальшивка, она даже не имела представления и считала, что все в порядке. Как за 10 лет ее не остановил ни один пост ГИБДД остается только догадываться.

Но, несмотря на правильное и хорошее управление автомобилем против Карасевой все же завели уголовное дело по части 3 статьи 327 Уголовного Кодекса России «Использование заведомо поддельного водительского удостоверения».

В ходе заседания девушка раскаялась в содеянном и свою вину полностью признала. Она заплатила штраф в 15 тысяч рублей.

Связаться с героиней истории «360» не удалось. Пойдет ли она на курсы вождения в автошколу, чтобы получить водительские права по настоящему — неизвестно.

Виктория Карасева появилась в шоу «Дом-2» в сентябре 2005 года и участвовала в нем три года. В 2008-м она тайно вышла замуж за актера Вячеслава Дворецкова и покинула проект. С мужем она успела развестись и сойтись снова. Сейчас она занимается Карасева занимается ведением стримов своего супруга.