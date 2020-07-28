«А не зажралась ли она?» Гонорары Лолиты потрясли Лозу

Юрий Лоза возмутился, что Лолита Милявская так спокойно говорит на публику о своих гонорарах. По его мнению, у людей возникнет ощущение «зажравшейся» звезды.

О своих доходах Милявская рассказала в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ. Она заявила, что за каждое выступление ей платят не меньше 40 тысяч евро (3,36 миллиона рублей).

«Когда выходит Лолита и на всю Россию по центральному каналу говорит, что ее выступление стоит от 40 тысяч евро, она не боится, что народ подумает: „А не зажралась ли она?“» — сказал певец, отметив, что и сам не представляет, что должен делать артист за такие деньги, передает сайт «Вечерняя Москва».

Он сам всегда отталкивается от финансовых возможностей заказчика и иногда выступает бесплатно на благотворительных мероприятиях.

Лоза обратил внимание на несправедливость того, что артисты получают в разы больше, чем люди, которые выполняют важную работу. По его словам, речь не о том, чтобы платить деятелям шоу-бизнеса меньше, а чтобы достойно оплачивать труд людей с важными обязанностями. Например, строителям мостов.

Певец надеется, что скоро «богатые станут менее богаты, а бедные станут жить достойно».