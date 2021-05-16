«А что мне, плакать что ли?» Тарасова рассказала о жизни в инвалидном кресле

Советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья после операции на позвоночник. Она прикована к инвалидному креслу уже пять месяцев, но мечтает снова ходить, призналась бывшая спортсменка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В 2013 году в Германии Тарасова перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Но пять месяцев назад ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Теперь тренера сопровождает помощница Аделина.

Тарасовой очень хочется вновь ходить самой. Ей тяжело морально и физически, когда ее жалеют, призналась тренер.

«Я сейчас мало работала, потому что была так сломана. Не могла комментировать, никуда поехать, на последние соревнования не ездила. Я очень рада, что папа отдал меня в эту профессию, полюбила ее, ничего другого мне не надо», — призналась Тарасова.

Несмотря на нынешнее положение, она держится бодро: «А что ж мне делать, плакать что ли?»

«Мне хочется встать, попрыгать на скакалке, походить», — рассказала бывшая спортсменка.

По ее словам, теперь дни похожи один на другой, написал Starhit.ru. Тренер пьет таблетку, которую приносит Аделина, играет с собакой. Большую часть времени она проводит дома. Однако иногда Тарасова выходит в свет. Она сидела в жюри на шоу «Ледниковый период» и побывала на выставке в честь 65-летия театра «Современник» в память о своей подруге — покойной Галине Волчек.

Тарасова призналась, что самая главная проблема в ее состоянии — невозможность работать в полную силу. Однако она не проходит плановых обследований.

Татьяне Тарасовой 74 года. Тренерской работой она занималась с 1967 года, ее воспитанники выступали на международных соревнованиях и олимпиадах.