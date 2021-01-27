ДНК-тест не подтвердил отцовство 90-летнего Ивана Краско

Отцовство 90-летнего киноактера Ивана Краско не подтвердилось. ДНК-тест показал, что у него нет родства с новорожденной дочерью его молодой возлюбленной.

Директор артиста Вячеслав Смородинов рассказал о результатах экспертизы в беседе с LIFE. Воспитывать ребенка Краско не намерен.

«Выяснилось, что ребенок не от него, там история такая запутанная. ДНК не подтвердилась, уже сделали анализ», — пояснил он.

По словам Смородинова, анализ Иван Краско сделал после новости о своем очередном отцовстве. Родство с ребенком, родившимся у спутницы артиста Юлии Кичемасовой, не подтвердилось. Новость актера сильно не удивила, поскольку он «ко всему привык за эти годы».

Воспитывать девочку, добавил директор Краско, пожилой артист не собирается. Кичемасова после отрицательного ДНК-теста ему больше не звонила.

Об отцовстве Краско заявили накануне в эфире передачи «На самом деле». Уточнялось, что забеременела избранница артиста благодаря искусственному оплодотворению. Встречаться с 29-летней девушкой Краско стал несколько лет назад.