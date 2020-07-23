23 июля 2020, 12:36
84-летняя Светлана Дружинина рассказала, как сохранить молодость и фигуру
Светлана Дружинина, актриса, режиссер и сценарист, скоро отметит свой 85-й день рождения. Она рассказала, как сохранить молодость и прекрасно выглядеть на девятом десятке. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
По словам артистки, она никогда не делала пластических операций и не советует другим прибегать к ним.
«Мой секрет — правильное питание, физкультура и контрастный душ. Единственное, к чему я прибегаю, это криомассаж лица. Холод омолаживает — это давно известно», — рассказала Дружинина.
Крайне важно, чтобы внутренняя красота и гармония присутствовали в человеке, считает актриса.