84-летняя Светлана Дружинина рассказала, как сохранить молодость и фигуру

По словам артистки, она никогда не делала пластических операций и не советует другим прибегать к ним.

«Мой секрет — правильное питание, физкультура и контрастный душ. Единственное, к чему я прибегаю, это криомассаж лица. Холод омолаживает — это давно известно», — рассказала Дружинина.

Крайне важно, чтобы внутренняя красота и гармония присутствовали в человеке, считает актриса.