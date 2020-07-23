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    23 июля 2020, 12:36

    84-летняя Светлана Дружинина рассказала, как сохранить молодость и фигуру

    Анастасия Кременчугская

    Светлана Дружинина, актриса, режиссер и сценарист, скоро отметит свой 85-й день рождения. Она рассказала, как сохранить молодость и прекрасно выглядеть на девятом десятке. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

    По словам артистки, она никогда не делала пластических операций и не советует другим прибегать к ним.

    «Мой секрет — правильное питание, физкультура и контрастный душ. Единственное, к чему я прибегаю, это криомассаж лица. Холод омолаживает — это давно известно», — рассказала Дружинина.

    Крайне важно, чтобы внутренняя красота и гармония присутствовали в человеке, считает актриса.

    Новости SMI.FM