Шестилетняя YouTube-блогер из Краснодара пригласила на свой день рождения российских звезд

Не смотря на свой юный возраст, шестилетняя Настя зарабатывает большие деньги на просторах интернета, что позволяет ей приглашать на свой день рождения таких звезд, как Филипп Киркоров и Александр Ревва.

Блог Насти представляет собой персональный дневник онлайн, где она показывает простые вещи: сборы в школу, завтраки с семьей, ходит по магазинам, вредничает или прыгает на батуте. Именно это приносит ей сотни тысяч долларов в месяц.

Работать на камеру девочка научилась из-за своего неутешительного диагноза, который, к счастью, отступил. Врачи диагностировали у нее тяжелую форму детского церебрального паралича. Из-за него была вероятность, что она не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все свои силы на лечение дочери. Одним из видов терапии и являлась работа на камеру.

Сейчас Настя вместе с родителями переехала из Краснодарского края в Майами. На свой день рождения в этом году блогер пригласила Филиппа Киркорова, Александра Ревву и других артистов. Дети весело резвились под песни «Стеснение пропала» и «Алкоголичка».