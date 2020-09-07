Умерла новорожденная дочь солиста группы 5sta Family

Музыкант стал отцом 25 августа, у него родилась дочь Виктория. Однако 6 сентября девочка ушла из жизни.

«Спасибо тебе, наша кроха! Это были самые прекрасные 9,5 дня в нашей жизни! Ты изменила нас, сделала лучше и сильнее, ты дала нам почувствовать, как это прекрасно — быть родителями. И пусть мы сами сейчас до конца не понимаем всего, что ты нам дала за этот короткий промежуток времени, мы обязательно поймем, и всегда будем вспоминать тебя с благодарностью и любовью, которой ты наполнила наши сердца», — сказал Ефремов.

Пока что неизвестно, по какой причине умерла малышка.

Музыкант также оставил в комментарии фразу на английском языке — «Когда-нибудь мы увидимся снова». Также солист опубликовал стихотворение: «Мое невесомое счастье, сожмется весь мир в одночасье, смешаются счастье и горе, пусть говорят шансов нет, мы поборемся. Виктория».

Ефремов ограничил доступ к своей странице в соцсети. Возлюбленная Анна пока никак не прокомментировала семейную трагедию.

Судя по фотографиям в соцсетях, Анна и Ефремов много лет живут вместе. Они постят совместные снимки с начала 2010-х годов. В начале 2020-го пара отдыхала в Таиланде. Возлюбленные не афишировали долгожданную беременность.