Сестре Кейт Миддлтон предлагали 5 милионов долларов за съемки в порно

Пиппе Миддлтон, скандальной сестре герцогини Кембриджской, 6 сентября исполнилось 38 лет. В связи с ее днем рождения СМИ вспомнили случаи, когда Пиппа привлекала внимание журналистов. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на TMZ.

Впервые Пиппа Миддлтон стала предметом обсуждений, когда появилась на свадьбе Кейт и принца Уильяма в чересчур обтягивающем для такого торжественного мероприятия платье. Позднее оказалось, что девушка вообще не стесняется своего тела — в Сеть попали фотографии Пиппы со студенческой вечеринки, на которых она предстала в нижнем белье.

Ею интересовались не только журналисты: однажды известный продюсер фильмов для взрослых Стивен Хирш предлагал Пиппе большие деньги за съемки в его фильмах.

«Вы стали звездой королевской свадьбы. Я уверен, что ваша красота и грация помогут вам стать настоящей звездой фильмов для взрослых. Я решил отдать вам роль в одном из наших будущих фильмов», — приводит его слова зарубежное издание.

Также Пиппа Миддлтон известна многочисленными романами с представителями элиты Великобритании. Однако в 2017 году девушка решила остепениться и вышла замуж за автогонщика и предпринимателя Джеймса Мэттьюса.