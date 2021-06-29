«В лучшем из миров слушает наших кумиров». Коллега вспомнил погибшую звезду «Полицейского с Рублевки»

Ростислав Гулбис был хорошим и добрым человеком. Родным и близким будет его не хватать, очень жаль, что он так быстро и странно всех покинул. Об этом «360» рассказал резидент Comedy Club Роман Попов, который снимался вместе с ним в сериале «Полицейский с Рублевки».

«Ростик был хорошим, добрым человеком. Видит Бог, мне будет его не хватать. Надеюсь, что он в лучшем их миров и слушает всех наших любимых музыкальных кумиров как бы вживую. Ростик останется в наших сердцах, мы о нем не забудем. Очень жаль, что так быстро и странно… И если старая реклама 90-х гласила, что 32- это норма, я не считаю, что 32 года — это норма для того, чтобы покинуть эту бренную землю», — отметил он.

О смерти Ростислава Гулбиса стало известно днем 29 июня. Он умер в одной из больниц Костромы — туда актер приехал на съемки очередного проекта.

Его агент Екатерина Гольцман сообщила «360», что причиной смерти стал приступ панкреатита. Она отметила, что Гулбис и раньше страдал от небольших приступов, однако он никак не провоцировал болезнь и не злоупотреблял алкоголем.

Проститься с актером планируют в субботу в Москве. Сейчас родные занимаются организацией похорон — скорее всего, Гулбиса похоронят на Ваганьковском кладбище.