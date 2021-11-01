Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал первым человеком в истории, который смог заработать 300 миллиардов долларов. Именно в такую сумму сейчас оценивают его состояние. Об этом сообщил Forbes.

По данным рейтинга миллиардеров Forbes Real-Time, который обновляет данные в реальном времени, состояние Маска достигло этого значения примерно в 16:45 по московскому времени. При этом сейчас количество средств продолжает увеличиваться — по состоянию на 20:37 оно достигло уже 307,3 миллиарда долларов.

Маск богатеет за счет роста котировок акций Tesla, который стартовал в последнюю неделю октября после новостей о поставке 100 электрокаров компании по прокату машин Hertz. 1 ноября бумаги снова обновили рекорд на торгах, достигнув стоимости в 1154,49 доллара. В результате капитализация Tesla превысила триллион долларов.

Второе место в рейтинге занимает Джефф Безос, который долгое время считался самым богатым человеком в мире. Его состояние сейчас оценивается в 192,5 миллиарда долларов — за последнее время он потерял 3,5 миллиарда долларов. На третьем месте — Бернард Арно и семья. Их состояние оценивается в 190,8 миллиарда долларов. Четвертое место занял основатель Microsoft Билл Гейтс, который заработал 137,4 миллиарда долларов. Пятерку самых богатых замкнул Ларри Эллисон — его состояние оценивают в 128,9 миллиарда долларов.