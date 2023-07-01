Знаменитости 01 июля 2023, 05:00 «300 км уже прошли и идем дальше». Продюсер Пригожин с Валерией отправились в поход Продюсер Пригожин сообщил, что с Валерией прошли уже 300 км пешего тура Соцсети

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Продюсер Иосиф Пригожин с супругой Валерией отправились в пеший тур и поделились в соцсетях фотографией. На фоне событий 24 июня музыкальный деятель добавил шуточную надпись под фото. «Газете.ru» продюсер сказал, что смирился с тем, что невольно стал «звездой» интернета из-за однофамильца.

«300 км с Валерией уже прошли и идем дальше», — написал Иосиф Пригожин под фотографией.

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Продюсер таким образом намекнул на шутки, связанные с «походом на Москву» его однофамильца, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. После 24 июня Иосиф Пригожин столкнулся с массой мемов и приколов, и поначалу даже говорил о смене фамилии. Позже супруг Валерии принял ситуацию, смирился и стал подшучивать сам.

«Мне стали присылать мемы сотнями, разных. Ну что мне сделать? У меня фамилия дана родителями от рождения. Я давно с этой фамилией живу и в индустрии развлечений. Куда мне ее девать?» — рассказал продюсер газете.

Иосиф Пригожин признался, что если бы деньги, которые нашли в Санкт-Петербурге, принадлежали ему, то он бы купил дом, снял несколько клипов для Валерии, а остальное потратил на благотворительность.