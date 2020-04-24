25/17 и Елка записали трек «Любовь во время чумы»

Музыканты рассказали, что сингл войдет в альбом «Байки из склепа» и «это будет не единственная песня с Елкой на альбоме».

Сама Елка рассказала, что рада сотрудничать с группой и «очень приятно удивилась тому, как ребята подходят к записи альбома». Она также выпустила клип на кавер их песни «Комната».

Ранее Дмитрий «Сид» Спирин, лидер группы «Тараканы», запустил карантинный инстаграм-проект «Дом 667». Поклонники предлагают идеи для песен, а исполнитель каждый день пишет по одной композиции на заданную тематику. Уже вышло четыре выпуска проекта. Крайний посвящен тому, питанию на самоизоляции. «Предлагаю всем прослушать песню под названием „Гимн гречке“!» — сообщил Спирин.