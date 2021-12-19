Звезды спорта открыли в Подмосковье большие катки

Новые большие и комфортабельные катки заработали на территории Подмосковья в эти выходные. Они относятся к программе губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», передало РИАМО.

Катки снабжены теплыми раздевалками, прокатом коньков, здесь работают кафе и угощают горячим чаем. В их открытии участвовали известные спортсмены-фигуристы. В одинцовском парке Малевича гостям сыграли шоу-сказку «Щелкунчик» при участии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и его сына Александра, а также детей из Академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

«Я, как житель Московской области, очень рад, что в Подмосковье такие замечательные парки, катки, есть возможность заниматься спортом и интересно отдыхать», — отметил спортсмен, поблагодарив губернатора региона Андрея Воробьева.

Шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период» бесплатно показывают в эти выходные в четырех парках. В субботу — в Серпухове и Домодедове, а сегодня — в Люберцах и в Балашихе. На льду выступают известные фигуристы — Екатерина Боброва, Оксана Домнина, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Евгения Медведева, Максим Шабалин, Алексей Ягудин.

А впереди запланировано открытие главного и самого большого новогоднего катка в парке «Патриот».

«Этой зимой в Подмосковье открыли более 200 катков для массового катания. Там будут прокаты, раздевалки, камеры хранения и теплые зоны, где можно отдохнуть и выпить чая. Приезжайте в гости всей семьей!» — написал ранее ВК Андрей Воробьев.