Звезды хоккея сыграют с дворовой командой в Одинцове 22 января

Звезды отечественного хоккея проведут матч с дворовой командой в Одинцове 22 января. Местом встречи станет каток в парке Малевича. На лед выйдут местные жители и команда «Легенды хоккея». Это часть губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».

В составе звездной команды сыграют семикратный чемпион мира Вячеслав Фетисов, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, чемпион мира Александр Могильный. Тренер — семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Сначала «Легенды хоккея» провели матч с дворовой командой из Красногорска. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил хоккеистов за матч.

Событие оказалось настолько интересным жителям, что серию игр решили продолжить. Следующим местом стало Одинцово.

Как все будет?

Матч пройдет на катке парка Малевича — большой площадке с искусственным льдом.

Противостоять звездам будут жители Одинцова, играющие в свободное время, и составы обеих команд дополнят юными хоккеистами из спортивных секций городского округа.

Хоккейный матч прокомментирует спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Сбор гостей начнется в 16:30, а игра — в 17:00.