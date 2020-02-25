Снегоходы, лошади и борщ. Звезда Instagram Муха Биттуев попробовал отдых в Подмосковье

Отдохнуть и заодно поднять количество подписчиков в Instagram — вот вызов сегодняшнего дня. Как круто провести выходные и впечатлить социальные сети, решил узнать блогер-миллионник Мухаммад Биттуев. Спойлер: остался очень доволен.

Итак, ловить лайки и просмотры Мухаммад Биттуев, или просто Муха, отправился в Красногорск, в загородный комплекс «Отрада». Место само по себе так и просится в Instagram. Биттуев специализируется на юмористическом контенте: снимает смешные видео, пранки, иногда и лирику. На его страничку подписаны 1,7 миллиона человек. Они точно оценят сторис на снегоходе, и Мухаммад готов к экстриму.

«Вот представьте, как тяжело быть блогером. Это очень прямо тяжело. Куда бы ты ни приехал отдыхать — сначала контент, а потом отдых», — отметил Мухаммад.

Источник фото: телеканал «360»

У Мухаммада порой нет времени даже пообедать. На смену камере телефона давно пришел целый продакшн с профессиональной аппаратурой и большой командой. Число подписчиков растет пропорционально качеству продукта. А это уже почти кино, съемки отнимают много сил и времени. Поэтому Муха с радостью оседлал снегоход.

Источник фото: телеканал «360»

Аренда одного такого снегохода обойдется в четыре-пять тысяч рублей за час. В зависимости от уровня прогулки. Простая — дешевле, за экстрим придется платить больше.

Но не экстримом единым. Романтики здесь тоже найдут, чем заняться. Например, могут покататься на лошадях в конном клубе. Если вы никогда раньше не сидели в седле, инструктор поможет. Он не отойдет ни на шаг и будет контролировать каждое движение лошади.

Источник фото: телеканал «360»

Урок верховой езды обойдется в четыре тысячи рублей в будни и в пять тысяч рублей в выходные. Фотографии для Instagram — бесценны.

Источник фото: телеканал «360»

Снимков с манежа хватит на несколько постов, но нужно разнообразие. Время отправиться в зоопарк. Ламы, кролики, совы и козлики — контент с хештегом #мимими.

Кстати, блогер Муха Биттуев не женат. Но чтобы пойти с Мухаммадом в загс, сначала надо понравиться его маме. Иначе свадьбы не будет. Он с уважением относится к мнению родителей.

Источник фото: телеканал «360»

А еще мама очень вкусно готовит, особенно борщ. Смог ли ресторанный повар удивить блогера? Готовят в «Отраде» вкусно, но с маминой кухней все равно не сравнить. Впрочем, неудивительно, ведь борщ Мухаммаду подали без мяса, а он к такому не привык.

А после обеда — отдыхать. Гостиничный номер больше напоминает целый загородный дом. Здесь Просторно, светло, много дерева. Есть даже персональная кедровая бочка.

Источник фото: телеканал «360»

Если соберетесь в комплекс не на машине, все равно найдете его без труда. Езжайте на метро до станции «Митино», а после садитесь на автобусы 575 и 570. Конечная точка — Отрадное. В ста метрах от остановки будет большой логотип «Отрада», там же и вход.