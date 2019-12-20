    20 декабря 2019, 14:28

    Знает и дошкольник. Что нельзя вешать на елку

    Елена Перова, Людмила Александрова, Ольга Крылова

    В Долгопрудном дошкольникам рассказали, какие украшения на елке могут испортить праздник. Теперь они точно знают, почему нельзя украшать новогоднее дерево ватой и серпантином.
    Знает и дошкольник. Что нельзя вешать на елку

    Инспектор Анастасия Евстигнеева на конкретных примерах объяснила детям: бумажный фонарик из садика оставьте на память или повесьте на окно. На елке ему не место.

    «В настоящее время участились пожары, причиной которых стали бумажные елочные игрушки», — отметила Анастасия Евстигнеева.

    Знает и дошкольник. Что нельзя вешать на елку | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Причиной возгорания таких игрушек может стать неправильно выбранная гирлянда. Так что вот простые правила по выбору световых украшений: покупать только в специальных магазинах, проверять до подключения к сети. При покупке обратите внимание на мощность, она не должна превышать 25 ватт, а напряжение — не больше 12 вольт.

    А еще, разумеется, включать и выключать огоньки должны родители. Из розетки гирлянду необходимо выключать за вилку.

    Знает и дошкольник. Что нельзя вешать на елку | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Почти такая же история с «взрывными штучками». Воздержитесь от использования их в помещении и внимательно следите за детьми. Для них волшебство и опасность, к счастью, пока между собой не связаны.