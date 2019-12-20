Знает и дошкольник. Что нельзя вешать на елку

В Долгопрудном дошкольникам рассказали, какие украшения на елке могут испортить праздник. Теперь они точно знают, почему нельзя украшать новогоднее дерево ватой и серпантином.

Инспектор Анастасия Евстигнеева на конкретных примерах объяснила детям: бумажный фонарик из садика оставьте на память или повесьте на окно. На елке ему не место.

«В настоящее время участились пожары, причиной которых стали бумажные елочные игрушки», — отметила Анастасия Евстигнеева.

Источник фото: телеканал «360»

Причиной возгорания таких игрушек может стать неправильно выбранная гирлянда. Так что вот простые правила по выбору световых украшений: покупать только в специальных магазинах, проверять до подключения к сети. При покупке обратите внимание на мощность, она не должна превышать 25 ватт, а напряжение — не больше 12 вольт.

А еще, разумеется, включать и выключать огоньки должны родители. Из розетки гирлянду необходимо выключать за вилку.

Источник фото: телеканал «360»

Почти такая же история с «взрывными штучками». Воздержитесь от использования их в помещении и внимательно следите за детьми. Для них волшебство и опасность, к счастью, пока между собой не связаны.