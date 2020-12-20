Зимняя сказка в Подмосковье. Лучшие усадьбы для снежной фотосессии

Первый снег давно выпал, а значит, пришло время для зимних фотографий. Несмотря на пандемию, люди погружаются в новогоднюю атмосферу и хотят сохранить эти моменты на память. Усадьбы Подмосковья помогут гостям перенестись в настоящую сказку. Составили топ самых красивых заснеженных усадеб, где можно сфотографироваться и погулять.

Несмотря на то, что из-за пандемии в Московской области действует ряд ограничительных мер, погулять на территории усадьбы можно без проблем. Посетителям не стали ограничивать доступ в приусадебные парки, однако вход в само здание может быть закрыт.

Музей-усадьба «Архангельское»

Музей-усадьба «Архангельское» в Красногорском районе считается одной из самых красивых усадеб, которые сохранились в Москве и Подмосковье. За просторную и красивую парковую зону ее даже называют «русским Версалем». Локаций для съемки там очень много — не только дворец, который чаще всего попадает в объективы гостей.

В парке усадьбы множество красивых аллей, фонтанов и скульптур царских времен. Однако нельзя забывать и о храме Архангела Михаила, большом партере, флигелях и колоннаде. Чтобы успеть посмотреть и заснять все красивые места, понадобится не один час, поэтому к фотосессии лучше подготовиться заранее и одеться потеплее.

Вход в парк платный: за обычный билет нужно будет отдать 150 рублей, за льготный — 50 рублей. В зимний период на территории усадьбы можно гулять ежедневно, с 10:00 до 20:00. При этом в стоимость билета входит фотосъемка на телефон (без вспышки и селфипалки).

За использование профессиональной техники для фотосессии придется заплатить отдельно. Фото в парке без переодеваний и своих декораций на один фотоаппарат обойдется в три тысячи рублей, за профессиональную съемку для портфолио придется заплатить 25 тысяч рублей. Отдельные тарифы действуют для съемок внутри дворца и других частей экспозиции, однако из-за пандемии посетителей внутрь не пускают.

Коронавирус внес свои коррективы и для прогулок на территории парка. Гости должны находиться там в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

Усадьба Быково

Усадебный комплекс находится в подмосковном селе Быково, недалеко от города Жуковского. Его построили в конце XVIII века. За это время усадьба несколько раз переходила от одних хозяев к другим. После революции там была даже детская колония и школа подрывников, а после войны — туберкулезный диспансер.

Сейчас усадьба заброшена и внутрь дворца попасть не получится. Однако вход в парк свободный и бесплатный. Посетители могут прогуляться на территории около 30 гектар. Кроме того, можно зайти внутрь действующего православного храма, который выполнен в псевдоготическом стиле.

В усадьбе получится сделать атмосферные зимние снимки. Кроме того, там проводят различные зимние интерактивности. Например, ежегодно украшают елку для птиц и людей. Игрушки вешают на растущее в парке дерево, однако речь идет не о стандартных новогодних украшениях. В качестве игрушек используют красиво оформленные кормушки для птиц и белок, которые живут на территории парка.

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом, гулять по территории парка стоит в масках и перчатках, соблюдая социальную дистанцию с другими посетителями.

Усадьба Середниково

Усадьба расположена в Солнечногорском районе Московской области, недалеко от поселка Фирсановка. Ее построили в 1775 году. Именно там провел свое детство Михаил Лермонтов. Там же поэт написал многие свои произведения. С начала постройки усадьба несколько раз меняла своих хозяев, а после революции превратилась в санаторий для партийных работников. С 1993 года усадьбу передали в долгосрочную аренду Национальному Лермонтовскому центру в Середниково.

Вход на территорию усадьбы платный: стандартный билет обойдется в 100 рублей, для пенсионеров — 30 рублей, а для детей младше 14 лет и инвалидов вход будет бесплатным. Кроме того, можно попасть на экскурсию внутрь самой усадьбы, однако сейчас доступны только групповые организованные посещения. Посетители, которые пришли в одиночку, могут присоединиться к группе. Для этого не нужно предварительно записываться, достаточно купить билет в соответствии с расписанием экскурсий.

Благодаря красивым видам и архитектуре в усадьбе не раз снимали фильмы и сериалы. Насчет профессиональной съемки лучше узнать у сотрудников парка, однако фотографироваться на телефон можно бесплатно.

Из-за пандемии коронавируса на территории парка и внутри самой усадьбы действуют масочный и перчаточный режим.

Музей-заповедник «Абрамцево»

Усадьба Абрамцево находится в Хотьково Сергиево-Посадского городского округа. Территория комплекса занимает около 50 гектаров. Там расположены памятники архитектуры XVIII и XIX веков. В их числе церковь Спаса Нерукотворного, баня-теремок, скамейка Врубеля и сам усадебный дом, который является самым старым зданием на территории.

Вход на территорию парка обойдется в 60 рублей. Если купить билет на любую экспозицию, то доплачивать за посещение парка не придется. Для детей до 16 лет вход бесплатный.

В парке можно бесплатно фотографировать без профессиональной техники, внутри зданий любительская съемка обойдется в 200 рублей. Кроме того, в усадебном комплексе можно устроить свадебную фотосессию — она обойдется молодоженам в две тысячи рублей.

Из-за пандемии экспозиции музея-заповедника были закрыты, но с 16 декабря их вновь можно посещать. При этом гости должны будут соблюдать социальную дистанцию и пользоваться масками и перчатками. Внутри помещения может одновременно находиться ограниченному количеству человек.

Соблюдать ковидные ограничения нужно будет не только внутри зданий, но и во время прогулки по парку.

Усадьба Дубровицы

Усадьба Дубровицы находится недалеко от подмосковного Подольска. Вход на территорию свободный, однако попасть внутрь дворца не получится: там располагаются НИИ животноводства и ЗАГС. Однако гости смогут посетить действующую усадебную церковь Знамения Пресвятой Богородицы.

Это уникальное здание в церковной архитектуре России. Оно выполнено в стиле барокко, который больше характерен для храмов Германии.

Церковь открыта для посещений ежедневно, с 8:00 до 17:30.

Как и в других общественных местах, в храме нужно будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Гостям, которые решат прогуляться по парку, рекомендуют не пренебрегать ковидными ограничениями.

Музей-заповедник «Мураново»

Усадьба появилась в начале XIX века. Одним из ее владельцев была семья Тютчевых. Гости музея-заповедника «Усадьба Мураново» имени Ф. И. Тютчева смогут прогуляться по усадебному парку и барскому лугу, а также посетить Мурановский пруд и посмотреть различные памятники архитектуры, которые сохранились на территории. В их числе сам усадебный дом, Ледник и домовая каменная церковь Спаса Нерукотворного — в ней до сих пор проводят службы.

Чтобы попасть в парк, нужен билет. Обычный обойдется в 50 рублей, льготный — в 30 рублей. Тем, кто хочет посмотреть экспозиции, нужно будет приобретать отдельный билет.

Любительская фотосъемка внутри музея будет стоить 100 рублей, профессиональная — от 500 рублей до 10 тысяч, в зависимости от количества экспонатов, которые станут объектом фото. В парке за профессиональную съемку придется отдать две тысячи рублей.

С 15 декабря возобновилась работа экспозиций, которые были закрыты из-за ситуации с коронавирусом. Посетить музей можно с 10:00 до 18:00 (по вторникам — до 17:30). Гости должны быть в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию во время экскурсий. Такие же ограничения действуют для тех, кто хочет прогуляться по усадебной территории.