Зимняя рыбалка для любителей и профи. Где в Подмосковье лучшие места для подледного лова

Зима в Подмосковье уже полностью вступила в свои права, и на реках появился достаточно крепкий лед. Любители рыбалки уже расчехлили свои удочки и отправились на проверенные временем места. Но рыбалка в Московской области доступна не только профессионалам. Для новичков есть специальные клубы с зарыбленными прудами, где улов гарантирован, даже если за удочку начинающий рыбак взялся впервые.

Можайское водохранилище

Это одно из самых популярных мест Подмосковья среди опытных рыбаков. Особой любовью пользуется небольшой залив недалеко от поселка Криушино. Добраться до него можно по проселочной дороге. Далеко отходить от берега специалисты не советуют. Рыба чаще всего прячется зимой в корягах и водорослях, которые находятся ближе к краю.

В начале зимы в основном ловят окуней и плотву. Есть в водоеме и лещи, но на них лучше рыбачить по ночам. К январю в улове может попадаться и налим. Опытные рыбаки занимаются охотой на щуку. Но это требует достаточного терпения, потому что хищная рыба так просто не дается. В качестве наживки лучше использовать мелких рыбешек, которые привлекут хищницу.

Для зимней рыбалки на щуку нужно использовать специальную снасть, так называемую жерличку. Она предназначена для рыбалки на хищных рыб. При выборе в магазине главное — не ошибиться и взять зимнюю подледную леску.

Главный минус Можайского водохранилища — это сильный ветер. Если не хочется замерзнуть в ожидании клева, то лучше отправиться на базу отдыха «Красновидово». Там можно арендовать место для зимней рыбалки недалеко от берега.

Начинающим любителям подледного лова там предлагают специальные пруды, где разводится рыба. На береговой линии есть места для приготовления ухи. Также можно переночевать в доме рыбака.

Рузское водохранилище

Подмосковные рыбаки знают, что если не клюет на «Можайке», значит, прямая дорога на «Рузу». Обычно подводный клев ведется в средней части водоема. Подниматься выше не стоит, так как в воде там низкое содержание кислорода и рыба старается туда не заплывать. Те, кто уже вышел на лед в этом году, заявили, что на водоеме есть промоины и даже участки открытой воды. Так что нужно быть аккуратнее и лучше подождать морозов, пока лед на водохранилище окрепнет.

По отзывам, лучший клев в заливе, куда впадает река Правая Педня. Здесь рыбаки могут рассчитывать на окуня, леща, судака и даже щуку. Но в этих местах требуется настоящее мастерство и отработанные тактики лова. Рыбы здесь достаточно капризные, поэтому лучше использовать разные способы прикормки и приманки. Опытные специалисты советуют использовать мотыля и крючок-мормышку.

Если же клева нет, то стоит поменять лунку. Нужно внимательно смотреть на то, как ведет себя вода. Рыбы достаточно активны и могут подплывать к маленьким прорубям, чтобы получить дозу кислорода. Если есть всплески, то можно тут же прикладывать удочки.

Другие места хорошего клева — это участок водохранилища между бывшим домом отдыха «Лужки» и санаторием «Русь». Но туда лучше отправляться поздней зимой за крупной плотвой и окунями.

Озерна и Вейна

Озерна — самый крупный приток Рузы и хорошее место для ловли рыбы. Чаще всего там ловят уклейку, но водятся лещи, щуки и окуни. Но здесь рыбакам нужно быть аккуратнее. Около берега есть большое количество коряг, так что использовать жерлицу для ловли той же щуки нужно очень внимательно, чтобы не порвать леску.

Если хочется порыбачить без особого беспокойства, можно подняться выше, к гидроузлу, где находится Озернинское водохранилище. Там любительская рыбалка платная. Организацией занимается компания «Хуторок». Зато нет риска посадить крючок на корягу, а рыбы на порядок больше. Далеко от берега отходить не нужно. Хороший лов начинается на глубине от одного метра. Там хорошо клюют жерех и сазан. Но если хочется поймать хищную рыбу, то лучше отправиться на правый приток Озерны — реку Вейну.

Здесь рыбаки добывают окуня, щуку и судака. Но надо помнить, что некоторые участки реки сильно зарастают водорослями, поэтому нужны специальные снасти, которые снижают риск зацепов. По словам специалистов, лучшее место для поимки щуки — подъем по течению реки до одного километра от моста. Если пройти еще чуть дальше, то там места скопления окуней. Есть там и некрупная плотва, лещи и подлещики. Они водятся в Бунинском заливе, около деревни Хотебцово. Клев на Вейне регулярный, поэтому без улова не уйдет ни один рыбак.

Истринское водохранилище

Главный плюс рыбалки здесь — это большое количество мест клева. Самые уловистые места около поселка Тимофеевка, деревни Похлебайки на Кутузовском заливе. Из хищников здесь много щуки, судака, окуня, ерша. Из мирной можно повстречать плотву, зимнего карася.

Нужно учитывать, что хищники любят держаться в прибрежной зоне, поэтому лучше всего делать лунки около камышей рядом с впадением рек Чернушки и Нудоль. В неглубоких местах можно поймать линя.

Около поселка Ламишево дно неровное, что очень любят лещи, окуни и плотва. Мелкой рыбы там практически не бывает, но клев достаточно слабый. Но, по словам рыбаков, при обильной прикормке рыбы идет больше.

Одна из самых крупных рыб в Истринском водохранилище — судак. За ним лучше отправлять в деревню Пятницу. Есть шанс поймать экземпляр весом до 1,5 килограмма.

Советы рыбакам

Выход на лед всегда сопряжен с опасностями, поэтому, прежде чем доставать снасти, лучше сначала хотя бы на глаз определить прочность покрытия. Крепкий лед либо полностью прозрачен, либо имеет синеватый или зеленоватый оттенок. На желтоватый или на матово-белый лед лучше не наступать: он очень ненадежен.

Во время поиска места для лунки лучше простукивать поверхность замерзшего водоема перед собой. Если появится вода, то лучше аккуратно возвращаться к берегу.

Ну и главное — инвентарь: удочка с несколькими запасными лесками, ледобур, глубиномер, шумовка и ящик с сиденьем. Некоторые еще берут с собой специальные мини-шатры, которыми накрывают себя и лунку от сильного ветра.

Одеваться на зимнюю рыбалку лучше потеплее. Придется сидеть без движения на открытом воздухе. Поэтому не стоит забывать про термобелье, перчатки, шапку, закрывающую уши, и теплую непромокаемую обувь.