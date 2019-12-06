Зимний «Сыр! Пир! Мир!» впервые пройдет в Истре на Рождество

Фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» вновь откроется для посетителей в Истре. Но в этот раз мероприятие состоится в необычном формате — впервые сыровары представят свою продукцию зимой. Об этом «360» рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

6, 7 и 8 января между монастырем и музеем «Новый Иерусалим» раскинется сказочное рождественское гулянье. Мы приглашаем всех в Истру. В монастырях будут идти службы, это особая атмосфера. У нас будет три шатра, где дети смогут поиграть, будет новогодняя ярмарка «Сыр! Пир! Мир!», фудкорт. Это будет уникальное мероприятие. Наталья Виртуозова.

В этот раз сырный фестиваль соберет 40 сыроваров, которые представят большое количество различных видов сыра. Кроме того, там будет работать и традиционная рождественская ярмарка, где каждый желающий сможет приобрести продукты и сувениры.

Не конкуренция, а партнерство: Виртуозова объяснила цель комплекса «Новый Иерусалим» Подробнее

Любителей искусства также ждет сюрприз — в МВК «Новый Иерусалим» они смогут посетить две уникальные выставки. Речь идет о коллекция полотен Марка Шагала, а также об экспозиции «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья», которая объединила в себе экспонаты из разных музеев региона. Кроме того, в МВК появятся несколько новых выставок.

По словам вице-губернатора, развлечения в эти три праздничных дня ждут не только взрослых, но и детей. Специально для них будет создана застройка, посвященная сказкам Пушкина. Это позволит маленьким посетителям почувствовать атмосферу волшебства, а также — стать участниками некоторых сказочных историй.

Завершит большую программу «Зимы в Подмосковье» широкое гулянье на Масленице, которое пройдет с 28 февраля по 1 марта в дворцовое усадьбе Архангельское.