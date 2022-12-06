Зима в Подмосковье 06 декабря 2022, 12:28 Зимний сезон в Центральном парке Ногинска начался с ледового шоу

Читать 360tv в

Праздничной программой открыли зимний сезон на катке в Центральном парке Ногинска. Юные фигуристы показали подготовленные номера, а спортсмены устроили дружеский хоккейный матч. Среди гостей праздника был глава Богородского округа.

После ледового шоу к центральной елке на новогоднем автомобиле приехали Дед Мороз и Снегурочка. Они открыли первый в этом сезоне сеанс катания на льду. Вечером гостей парка ждала дискотека на льду.

Реклама

«[В парк] как профессионалы приходят, так и просто любители кататься на коньках. [Каток] открыт постоянно, музыка хорошая, звук хороший, настроение у людей превосходное», — сказал глава городского округа Богородский Игорь Сухин.

Реклама

К новому сезону обновили помещение проката рядом с катком. Теперь переобуваться стало комфортнее. Обувь и другие вещи можно оставить в шкафчиках. Сейчас здесь 150 пар коньков, есть вся необходимая экипировка.

Также появилась электронная касса, чтобы не создавать очереди. А за безопасностью на катке следят сотрудники в ярких жилетках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».