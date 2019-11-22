Зимний сезон в Москве открывается 22 ноября. Куда пойти кататься

Зимний сезон в столице начнется 22 ноября. В этот день откроются два крупнейших катка Москвы — на ВДНХ и в парке Горького. Оба площадью в 20 тысяч квадратных метров.

Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе департамента культуры Москвы. Каток на ВДНХ традиционно разместиться на Центральной аллее. Одновременно на льду могут находиться 4,5 тысяч человек.

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Пресс-служба выставки сообщила агентству, что к 80-летию ВДНХ и открытию зимнего сезона подготовлена праздничная программа в разной стилистике, от 50-х годов ХХ века до наших дней. Посетителей ждут на карнавале с участием духовых оркестров и на танцевальных флэшмобах. Москвичи и гости столицы смогут посмотреть шоу воздушных гимнастов и совершить массовый заезд на коньках.

В мэрии Москвы «Интерфаксу» сообщили об открытии в парке Горького катка «Восход», оформленного в авангардном стиле. Он будет работать до 9 марта 2020 года. В парке также впервые появится двухэтажный павильон у арки главного входа. На его первом этаже расположится пункт проката коньков, на втором — зона фуд-корта.

«В этом году для москвичей и туристов в зонах отдыха будут работать 38 катков, 62 лыжные трассы, а также 39 горок для катания на санках, ледянках и тюбингах», — сказал представитель пресс-службы департамента культуры Москвы.

По его данным, всю зиму в парках столицы будут проходить фестивали, мастер-классы и концерты. Новые секции откроются в 12 городских зонах отдыха. В частности, в парке Фили появится секция по катанию на сноуборде и джиббингу (катание на сноуборде по перилам и парапетам).

Основы фигурного катания можно будет изучить в 15 столичных парках, в 11 посетителей научат играть в хоккей, в трех — керлингу.