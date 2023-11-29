Зима в Подмосковье 29 ноября 2023, 16:08 Зимний сезон откроют в Кузьминском лесопарке в Котельниках 1 декабря Министерство благоустройства Московской области

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Зимний сезон в Кузьминском лесопарке в Котельниках начнется 1 декабря. Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

С 16:00 до 18:00 в лесопарке пройдет праздник с зажиганием новогодней иллюминации на елочке и написанием писем Деду Морозу.

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В парке организуют хоккейную коробку для конькобежцев и любителей хоккея. Борта спортивной площадки украсят баннерами «Зима в Подмосковье». Также в лесопарке обустроят народную лыжню.

«Каждый год с нетерпением жду открытия зимнего сезона в Кузьминском лесопарке. Хоккей и лыжи — мои любимые зимние развлечения. Надеюсь, этот сезон будет особенно ярким и веселым!» — заявил местный житель Николай.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

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