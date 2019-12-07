Зимние ярмарки в Подмосковье
С 20 декабря в области будут продавать уникальные продукты и ставить мировой рекорд
Ярмарки откроют в 54 муниципалитетах. Больше всего их будет в Щелкове, Люберцах, Истре, Красногорске, Балашихе, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Можайском округах.
В рамках ярмарочных мероприятий проведут сотни мастер-классов по приготовлению новогодних блюд, росписи пряников, изготовлению снежинок, росписи фигурок и елочных игрушек, валянию игрушек, созданию композиций из ели и самодельных елочных игрушек. Также предусмотрены концерты, гуляния, викторины и конкурсы.
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В красивых домиках, украшенных новогодней атрибутикой, производители из 37 регионов РФ представят гостям широкий ассортимент товаров повседневного спроса, фермерской продукции, изделий ремесленников и вязаных изделий из верблюжьей и монгольской шерсти.
«Праздничные ярмарки, как правило, посещает наибольшее количество людей. Это обусловлено тем, что люди идут не только за покупками, но и провести время всей семьей, выбрать сувениры, выпить травяного чая, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, окунуться в праздничную атмосферу», — рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Согреться покупатели смогут травяными чаями из настоящего самовара, а также рождественскими и авторскими горячими напитками. В зонах общепита будут представлены яблоки в карамели, мурановские вафли, сладкая вата, дмитровские пряники, а также легкие закуски, салаты, пельмени и вареники от подмосковных производителей.
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Первые новогодние ярмарки уже работают, но основная масса откроется 20 декабря. Самые яркие и крупные ярмарки можно найти в Химках на Юбилейном проспекте, Солнечногорске на Советской площади и в Истре на Ново-Иерусалимской набережной. С 27 по 30 декабря в Щелкове впервые пройдет фестиваль «Новогодний расколбас», в рамках которого можно будет не только продегустировать множество видов колбасных изделий, но и поучаствовать в приготовлении блюд, новогодних конкурсах и увидеть, как будет установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы в мире.