Зима в усадьбе. Почему нужно съездить в Архангельское

Музей-усадьба «Архангельское» входит в число самых посещаемых усадеб Москвы и Московской области. Туристов покоряет роскошный дворец в стиле классицизма, строгая композиция парков и богатая история этого удивительного места. Об одной из жемчужин Подмосковья — в материале «360».

Чем интересна усадьба

Жизнь усадьбы насчитывает почти пять столетий — первое упоминание о ней датируется еще 1537 годом. За это время здесь успели пожить многие знаменитые дворяне, включая боярина Федора Шереметьева, князей Одоевских и княжеский род Голицыных. Любили сюда приезжать и члены русской императорской семьи. В XIX веке Архангельское купил князь Николай Юсупов, который разместил здесь свои коллекции произведений искусства, включая знаменитые скульптуры.

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После революции усадьба была национализирована и превращена в историко-художественный музей. Сейчас здесь собраны уникальные коллекции живописи XVII–XIX веков, гравюры, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В музее усадьбы хранится одна из крупнейших в стране коллекций редких книг — порядка 16 тысяч томов.

Живописная аллея ведет туристов от центрального входа к главной достопримечательности — Большому дворцу. По обилию застекленных дверей и окон можно сразу догадаться, что это — летняя резиденция. Однако в зимние месяцы он ничуть не теряет своей красоты: взгляд привлекают гармоничные пропорции с разделением на парадный нижний и приватный верхний этажи, изящная колоннада и угловые флигели, наполненные светом интерьеры.

Источник фото: mosreg.ru

Перед дворцом располагается терраса со множеством скульптур. Всего их на территории усадьбы более двухсот. Здесь есть и мастерски выполненные копии известных античных памятников, декоративные садовые барочные фигуры XVIII века, строгие по композиции скульптуры эпохи классицизма. Многие монументы выполнены из ценного мрамора, заказанного Юсуповым в Карраре, а также в московских и петербургских мастерских.

В зимние месяцы скульптуры накрывают прозрачными коробами, чтобы защитить произведения искусства от снега и ветра. Однако это не помешает посетителям оценить ювелирную работу скульпторов на фоне заснеженного парка, который зимой обладает особой притягательностью.

Источник фото: YouTube

Храм и малый дворец

Если пройти через большую арку, называемую Святые ворота, то можно выйти к самому старому зданию усадьбы — храму архангела Михаила. Постройка окружена глинобитной оградой — ее возвели при князе Юсупове, чтобы отделить земли церкви от земель хозяйственного назначения. Раньше на территории храма было кладбище. В наши дни об этом говорит лишь склеп сестры княгини Зинаиды Юсуповой — Татьяны, которая скончалась от тифа в 22 года. Здесь же похоронен и старший сын княгини Николай, погибший на дуэли в 1908 году.

В так называемом французском регулярном парке усадьбы можно заметить небольшое двухэтажное здание — это малый дворец, который называют «Каприз». Его, как и остальные здания в Архангельском, строил князь Голицын. Именно он дал ему такое оригинальное имя, В XVIII веке было модно вместе с основным дворцом строить еще малый. При Голицыне он был одноэтажным, а при Юсупове к нему надстроили второй этаж. Сейчас здесь располагается знаменитая княжеская библиотека.

Источник фото: YouTube

Цены, удобства и дорога

С ноября по апрель кассы работают в будни с 10 до 18 часов, а в выходные и праздничные дни — до 19 часов. Цена за осмотр парка и дворца — 400 рублей, а для льготных категорий граждан — 250 рублей. Подробнее о билетах можно узнать на сайте усадьбы-музея.

На территории музея-усадьбы есть небольшое кафе и магазин с сувенирами. К услугам гостей — также бесплатный Wi-Fi, им можно воспользоваться вблизи Большого дворца, «Каприза», колоннады, конторского флигеля и кладовой над оврагом. В пяти минутах от входа в усадьбу также располагается ресторан Chalet Royal Club, интерьер которого выполнен в духе эпохи XVIII — начала XIX века.

Добраться до Архангельского можно от станции метро «Тушинская» на автобусах № 541, 549 или на маршрутке № 151, от Красногорска — на автобусах № 520 и № 824. Если вы едете на автомобиле, то следует ехать через МКАД и трассу Москва — Рига (М-9) либо через Волоколамское шоссе. Усадьба находится около пятого километра Ильинского шоссе.