«Зима в Подмосковье» вошла во вкус. Ярмарку открыли в Подольске перед новогодними праздниками

В Подольске открылся фермерский рынок. Он расположился рядом с магазином «Глобус». 30 участников привезли свои продукты: мясо, колбасы, рыбу и морепродукты, домашние сыры и молоко. В соседних рядах представлены орехи и сухофрукты.

В настоящее время Подмосковье занимает первое место по количеству фермерских рынков, однако в новом формате приняли участие и хозяйственники из других регионов.

«Мы производим крафтовые мясные деликатесы из мяса с добавлением специй, без всякой химии, без глутомата. Мы хотим показать людям, что колбаса может быть не только вкусной, но и полезной», — рассказала фермер Ольга Иминова.

Польза не только в еде. Здесь же на рынке можно купить и уникальные товары ручной работы: кухонную посуду из керамики и дерева, женские украшения из натуральных камней, сувениры из текстиля, дерева, глины или камня. И конечно, в предверии праздника ремесленники привезли елочные игрушки и гирлянды, украшения для дома и подарочные наборы.

«Мы уже проводим не первый раз в такой коллаборации вместе с „Глобусом“, но это первое мероприятие такое предновогоднее, через две недели Новый год. <...> Большое спасибо администрации, которая приложила массу усилий и организовали музыкальное сопровождение, рекламное сопровождение — достаточно своевременно, за несколько недель. «Глобусу», который поддержал. Вот мы видим несколько точек и самого «Глобуса», и фотозону они организовали», — отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Проект «Зима в Подмосковье» подготовил программу так, что на месте можно и купить подарки, и спланировать праздничный стол. Главное — все можно дегустировать. Жителей и гостей региона приглашают за новогодней атмосферой всей семьей: подготовили и танцы, и развлечения, и выступления творческих коллективов Большого Подольска. При желании каждый может попробовать себя в песенных викторинах и активных играх. Здесь же элемент сказки из детства — почтовый ящик Деда Мороза, куда можно бросить свое заветное послание и открытку.

«Потому что Новый год — это всегда какие-то сюрпризы, неожиданности. Поэтому там будет развлекательная программа и для наших маленьких жителей города, будут подарки. Просим всех, приезжайте, смотрите, заряжайтесь этой хорошей положительной энергией, предновогодним настроением. И пускай все пожелания у вас сбудутся», — сказал замглавы администрации городского округа Подольск по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александр Скобенников.