«Зима в Подмосковье» началась в Истре. Там открылась главная новогодняя площадка
Праздник детства уже на пороге. На улицах Москвы и Подмосковья засверкали гирлянды, и зима уже не кажется такой хмурой. В Истре сезон мандаринов и волшебства начался с открытия главной новогодней площадки в самом центре города. На площади Дружбы установили елку, которая своим убранством ничем не уступает столичным деревьям.
Проект «Зима в Подмосковье» запусти зимой прошлого года. Он пришелся по вкусу не только туристам из других городов России и стран мира, но и жителям Подмосковья. Поэтому теперь стартовал его второй сезон.
«Чудесный праздник! Все довольны, все рады, прекрасная атмосфера. У меня нет возможности съездить в Москву и порадовать детей, но сегодня у ребенка сбылась мечта», — поделилась жительница Истры Татьяна Алексеева.
В рамках проекта «Зима в Подмосковье» рассказывают об основных достопримечательностях городов московского региона, и чем можно заняться в области зимой. Так люди могут оценить все преимущества зимнего отдыха в родном регионе.
«Мы открываем нашу новогоднюю площадь. Это старт проекта „Зима в Подмосковье“ в нашем городском округе. Всего мы подготовили более 150 мероприятий, которые пройдут на территории всего муниципалитета», — отметил начальник управления культуры, спорта и молодежной политики г. о. Истра Кирилл Ильичев.
На праздник пригласили двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Елену Родионову. И, конечно же, она подарила гостям танец на льду.
Собравшихся также захватило фаер-шоу, яркая анимационная программа и выступление на сцене танцевальной кавер-группы.
Праздничные мероприятия в городе продлятся все новогодние праздники вплоть до Рождества. Все выходные будут проходить концерты и праздничные шоу. Организаторы обещают не дать жителям Подмосковья заскучать.