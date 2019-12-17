«Зима в Подмосковье» началась в Истре. Там открылась главная новогодняя площадка

В Истре открыли главную новогоднюю площадку в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Жители и гости города насладились танцами на льду и ярким шоу.

Праздник детства уже на пороге. На улицах Москвы и Подмосковья засверкали гирлянды, и зима уже не кажется такой хмурой. В Истре сезон мандаринов и волшебства начался с открытия главной новогодней площадки в самом центре города. На площади Дружбы установили елку, которая своим убранством ничем не уступает столичным деревьям.

Проект «Зима в Подмосковье» запусти зимой прошлого года. Он пришелся по вкусу не только туристам из других городов России и стран мира, но и жителям Подмосковья. Поэтому теперь стартовал его второй сезон.

«Чудесный праздник! Все довольны, все рады, прекрасная атмосфера. У меня нет возможности съездить в Москву и порадовать детей, но сегодня у ребенка сбылась мечта», — поделилась жительница Истры Татьяна Алексеева.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках проекта «Зима в Подмосковье» рассказывают об основных достопримечательностях городов московского региона, и чем можно заняться в области зимой. Так люди могут оценить все преимущества зимнего отдыха в родном регионе.

«Мы открываем нашу новогоднюю площадь. Это старт проекта „Зима в Подмосковье“ в нашем городском округе. Всего мы подготовили более 150 мероприятий, которые пройдут на территории всего муниципалитета», — отметил начальник управления культуры, спорта и молодежной политики г. о. Истра Кирилл Ильичев.

Источник фото: телеканал «360»

На праздник пригласили двукратную чемпионку мира по фигурному катанию Елену Родионову. И, конечно же, она подарила гостям танец на льду.

Собравшихся также захватило фаер-шоу, яркая анимационная программа и выступление на сцене танцевальной кавер-группы.

Источник фото: телеканал «360»

Праздничные мероприятия в городе продлятся все новогодние праздники вплоть до Рождества. Все выходные будут проходить концерты и праздничные шоу. Организаторы обещают не дать жителям Подмосковья заскучать.