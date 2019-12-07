Сегодня в подмосковном Дмитрове проходит массовый спортивный праздник для всей семьи «Спорт! Снег! Смех!». Мероприятие поделили на две части: развлечения и музыка ждут гостей на главной площади города, а спорт — на горнолыжном курорте Леонида Тягачева.

Праздник в сердце Дмитрова

На центральной площади до позднего вечера будут проходить различные развлекательные мероприятия. Возле высокой нарядной елки каждый желающий, независимо от возраста, может пройти мастер-класс по керлингу. Самых азартных и умелых ждут гонки на радиоуправляемых елках. Вся площадь заполнена различными арт-объектами и инсталляциями, которые соседствуют с выставкой ледяных скульптур.

Вечером на городской площади Дмитрова выступит DJ Smash с сетом.

Начало горнолыжного сезона

На горнолыжном курорте Леонида Тягачева утром состоялся массовый спуск. Но гости продолжают кататься индивидуально — места на девяти спусках хватит на всех. Десятки лыжников и сноубордистов уже не единожды опробовали их, и остались довольны. Гостей радует не только возможность покататься, ведь именно сегодня в клубе открылся горнолыжный сезон. Здесь, как нигде, чувствуется присутствие зимы и близость Нового года.

«В Москве нет снега, а в Дмитрове на наших горнолыжных спусках есть снег. Также здесь хорошая атмосфера, здесь красивые виды дмитровского Кремля, замечательная сцена, где сейчас будет выступать много артистов. Здесь можно хорошо провести время», — отметила руководитель Комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

Старт «Зимы в Подмосковье»

«Спорт! Снег! Смех!» официально открыл второй сезон масштабного туристического проекта «Зима в Подмосковье».

«„Зима в Подмосковье“ вбирает в себя не только похожие на сегодняшний праздник события, но и наши туристические города, туристические маршруты, интересные музеи, выставки, лыжные трассы, катки — все места, в которых хорошо отдохнуть в Подмосковье», — подчеркнула Галкина.

Она отметила, что часть своих зимних каникул обязательно проведет в Московской области. Как только землю покроет первых снег, она поедет в усадьбу Вяземы в Одинцовском городском округе, а после планирует посетить расположенную неподалеку Лазутинку — там она будет кататься на лыжах.

«Я обязательно поеду в Серпухов — схожу в Историко-художественный музей, потом тоже покатаюсь там на лыжах. Наверное, даже съезжу в соседнюю Тулу через Поленово, погуляю там. И, конечно же, обязательно в Истру — на выставку Шагала, на выставку „Цвет“, а после заеду к Олегу Сироте, где куплю себе домой нашего истринского прекрасного сыра», — поделилась руководитель Комитета по туризму Московской области своими планами.