Эксклюзив 19 декабря 2022, 22:23 Жителям Подмосковья рассказали, где купить живую елку к Новому году замминистра сельского хозяйства Григорьев: в Подмосковье работают 300 елочных базаров

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Для жителей Подмосковья наступило время искать новогоднее дерево. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев рассказал «360» о том, где можно официально купить праздничную елку.

Он отметил, что в 2022 году на территории области открыли примерно 300 елочных базаров.

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«Как понять, что это официальный елочный базар? Во-первых, они все забрендированы „Зима в Подмосковье“. Во-вторых, все елочные базары есть на карте, которая опубликована на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья», — объяснил Кирилл Григорьев

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В ближайшее время интерактивная карта с елочными базарами также появится и на «Яндекс.Картах». Поэтому все желающие могут узнать, где находится ближайшая торговая точка с праздничными деревьями, не выходя из дома. На базарах продают отечественные елки из Рязанской, Владимирской, Московской областей и Пермского края, а также из Норвегии и Дании.

Жители Подмосковья могут проголосовать за самую густую елку региона. Как сообщало Главное управление содержания территорий Московской области, с понедельника, 19 декабря, стартовал отборочный тур, в котором путем народного голосования выберут ель-победительницу.