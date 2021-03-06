Жителям московского региона рассказали о погоде на длинных выходных. Без метели не обойдется

Длинные выходные пришли в Россию. Метеоролог Михаил Леус рассказал «360», какой в эти дни будет погода в московском регионе.

В первый выходной длинных весенних каникул столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с запада. При переменной облачности местами пройдет небольшой снег, а температура воздуха будет на два-три градуса ниже нормы.

«Днем термометры в центре столицы покажут от минус двух до минус четырех градусов, в Подмосковье ожидается от одного до шести градусов мороза. Ветер будет, а атмосферное давление останется в пределах нормы. В воскресенье погоду в столичном регионе испортит активный североатлантический циклон, небо постепенно затянут плотные облака. Во второй половине ночи начнется снег, который днем местами будет сильный, будет сопровождаться метелями. В отдельных районах области он может переходить в мокрый снег. Высока вероятность галогенных явлений», — рассказал «360» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что ближайшей ночью в Москве будет минус восемь градусов, в области от семи до 12 градусов мороза. Днем же 7 марта в центре столицы около нуля. В районах московской области от минус четырех до плюс одного градуса. Ожидается сильный и порывистый юго-западный ветер, его скорость составляет 6-11 метров в секунду, а в порывах будет достигать 12-17 метров. Атмосферное давление резко понизится и будет существенно ниже нормы — 730 миллиметров ртутного столба, добавил синоптик.

По его словам, в праздничный день циклон будет уходить на юго-восток, столичный регион окажется в его тыловой, более холодной части. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями. Кратковременный снег будет слабым и пройдет лишь в отдельных районах города и области, сказал Леус.

«Температура начнет понижаться. В ночь на праздник в столице от минус семи до минус девяти, по области от шести до одиннадцати градусов мороза. Днем же в центре мегаполиса от минус двух до минус четырех. В Подмосковье от одного до шести градусов ниже нуля. По-прежнему ветрено, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду и порывистый, а атмосферное давление начнет расти и барометры будут уже близки к норме. Их показания составят 743 миллиметра ртутного столба», — пояснил специалист.

Он дополнил, что в первый день новой рабочей недели снег постепенно прекратится. Ветер будет стихать, атмосферное давление уже превысит норму, а морозы еще окрепнут. В ночь на 9 марта в столице от -14 до -16 градусов, по области от 13 до 18 градусов мороза, днем в промежутке между минус семью и минус девятью будет в мегаполисе, и от шести до одиннадцати градусов мороза покажут термометры в районах Московской области, заключил эксперт.