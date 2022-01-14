Жители Подмосковья поделились, как с пользой и удовольствием провести отдых на турбазах в области

В Московской области можно провести выходные на туристических базах, где отдыхающим предоставлен полный комплекс услуг. Одна из них находится в Солнечногорском городском округе.

Занятия в одной и той же локации есть для каждого члена семьи, вне зависимости от возраста. Для детей организованы программы с аниматорами, игры на свежем воздухе. Каждый раз на базах встречается большое количество сверстников, с которыми малышам можно интересно провести время.

«Интерактивная программа — она, конечно, в первую очередь детская, но родителям тоже будет весело. Плюс, что дети прямо с утра будут терять энергию, чтобы у родителей была возможность заняться чем-то своим. И естественно, к вечеру ребенок устанет и либо спокойно уснет в номере, либо в машине по дороге домой», — поделились впечатлениями отдыхающие.

Вокруг базы расположен сосновый лес, воздух там полезен для здоровья. Если дети устанут резвиться на природе, к услугам отдыхающих — детские комнаты. Это опять же возможность для родителей перевести дух, а для детей — весело провести время. Взрослые в это время могут или просто полежать в номере, или провести время активно — например, покататься на квадроциклах.

Скорости, как рассказывают посетители, у квадроциклов и снегоходов на снегу небольшие, но адреналин получить все равно можно — например, при резких поворотах.

«Если вы думаете, что такие покатушки на снегоходе — это исключительно взрослое развлечение, то я спешу вас огорчить или порадовать: для детей есть детский снегоход. Мы Мирославу на него обязательно посадим, чтобы посмотреть, как комфортно будет ребенку, потому что он вот — в два раза меньше меня», — рассказал турист Дмитрий.

Есть на базе и более классические развлечения — катание с горок на тюбингах.

Вариантов жилья в гостинице тоже много: можно выбрать номера, можно — отдельные домики. Для любителей готовить есть собственная плита и мангальная зона, а к услугам желающих сэкономить время — отличный ресторан. Единственное, о чем при таком отдыхе обязательно позаботиться заранее — взять с собой побольше теплых вещей.