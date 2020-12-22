Жители Подмосковья смогут сдать ели на вторичную переработку в 200 пунктах

Ее проведут в Московской области с 15 января по 15 февраля. Для дальнейшей переработки сдать елки поможет и проект «Мегабак».

«В этом году отслужившие новогодние елки можно сдать во всех пунктах приема крупногабаритных отходов „мегабак“. Работает уже более 40 таких площадок», — отметил зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Но в регионах, где «мегабаки» пока не появились, подготовят брендированные пункты приема. Хромушин подчеркнул, что все годы жители Подмосковья активно участвуют в акции.

Весь объем был переработан в почвогрунт и элементы для детских площадок. В этом году мы рассчитываем, что жители сдадут в разы больше елок Евгений Хромушин.

В каждом городском округе в среднем будет работать минимум два пункта приема. Адреса разместят на официальных сайтах Министерства ЖКХ Подмосковья и администраций каждого муниципалитета.

Почвогрунт, который получат после переработки деревьев, применят для высадки новых елей в рамках подмосковных акций «Посади свое дерево» и «Лес Победы».