Жемчужины в снегах

«Зима в Подмосковье» возвращается! В этот раз туристов познакомят с туристическими жемчужинами области — местами и маршрутами, которые особенно хороши зимой. Первым городом, в котором запущена программа, стал Зарайск. «360» отправился туда вместе с вице-губернатором Натальей Виртуозовой, посмотрел на местные красоты и узнал, чем «Зима в Подмосковье» будет удивлять в этом году.

— Проект «Зима в Подмосковье» стартует с Зарайска. Почему?

— Зарайск — как родина искусства, сейчас он становится жемчужиной Подмосковья. Но мало кто знает про этот город, к сожалению. Это надо исправлять и рассказывать про его богатства.

Источник фото: телеканал «360»

Например, в местном храме хранится уникальная икона Николая Чудотворца. Для жителей она — символ непобедимости Зарайска. Перед иконой молился Иван Грозный, молился Пожарский, который здесь был воеводой два года. А Зарайский кремль — единственный кремль в Подмосковье, который сохранился полностью. Ни одна стена не пала.

По легенде, икону Николая Чудотворца передали князю Федору в XVIII веке — привезли по реке Осетр из Корсуни, ныне Херсонес. Однажды священнику из Корсуни приснился сон, что икону Николая Чудотворца нужно передать именно сюда, в Зарайск. Но он повез не сразу — и в назидание ослеп.

Ее доставили по реке Осетр в районе Белого колодца. И когда икону передавали князю Федору, забил святой источник. Сегодня на этом месте находится Белый колодец, где в день крещения проходят народные купания.

Источник фото: телеканал «360»

Икона Николая Чудотворца была на территории Зарайска несколько веков подряд. Потом случилась революция, и Зарайский кремль разграбили. В 1966 году сюда приехали эксперты, решили забрать икону — она была уже в плохом состоянии — и перевести для реставрации в музей Андрея Рублева.

Жители Зарайска считают, что икона Николая Чудотворца хранит это место. И когда губернатор приехал сюда 19 ноября 2012 года в первую рабочую поездку, люди попросили вернуть икону обратно в храм. На это потратили очень много труда общественники и жители Зарайска, губернатор и владыка Ювеналий. При поддержке Министерства культуры икону вернули, и город начал возрождаться. Сегодня каждый может приехать сюда и преклониться. Для людей это очень важная и уникальная история.

— Но в Зарайске есть много и других реликвий. Например, в музее кремля находится экспонат мирового значения — Зарайский бизон. Несколько лет назад в британском музее истории его выставляли как центральный экспонат. Что это за статуэтка?

— Бизона нашли при раскопках Зарайской стоянки, прямо перед входом в кремль. Он был создан 20-22 тысячи лет назад. Здесь в XVI веке жил самородок, как Микеланджело, и сделал такую уникальную статуэтку, полностью совпадающую по анатомии. На ней даже есть охра, как кровь. Когда-то бизона просто положили как пожертвование.

В музее есть не только бизон, но и уникальная коллекция оружия. А шкаф Наполеона? При реставрации установили, что такой шкаф стоял в Версале. И коллекция фарфора из богатых усадеб, которых в Зарайске было много. Например, в Зарайске жил дед Шолохова, и сейчас Шолоховы до сих пор живут здесь.

Нельзя не поговорить про Доровое — усадьбу матери Достоевского. Он проводил здесь много времени. В воспоминаниях Достоевского есть и Зарайск. Мы будем праздновать его 200-летие в 2021 году. Но в Доровое я всех приглашаю летом или поздней весной, потому что сейчас прохладно, а там надо гулять. Там сохранился сад, разбитый при Достоевских, и флигель.

Но это не все, что можно посмотреть в городе. Здесь есть музей Голубкиной — она первый современный скульптор-женщина. Она, конечно, постарше Мухиной, но признанная в мире.

То, что жители Подмосковья и других регионов так мало знают об этих местах, по-моему, очень несправедливо. Поэтому мы в Зарайске и поэтому он часть нашей большой туристической программы «Зима в Подмосковье»

— В прошлом году программа сосредоточилась на мероприятиях. В этом — на городах и маршрутах. Почему она изменилась?

— Год назад мы запустили «Зиму в Подмосковье» — это был первый шаг. Он нам дал прирост туризма от 15 до 30% по разным городам. И все-таки «Зима в Подмосковье» сегодня все разрастается и становится все больше.

Эта программа состоит из нескольких частей. Мы выделили пока 15 городов. Так, в Зарайск за последний год поехали люди из Москвы, Коломны, соседних регионов — например, Рязани.

Источник фото: телеканал «360»

Нам надо сделать так, чтобы им в городе было хорошо. Губернатор все время говорит: «Когда приглашаете в гости, будьте уверены, что гостям будет у вас комфортно». То есть обеспечить туалеты, рестораны, гостиницы. Например, на главной улице Зарайска — сейчас называется Красноармейская — уже выкупили четыре здания, где до конца года откроют гостиницы от пяти до девяти мест. Кажется, что мало, но для Зарайска первый и важный шаг. Мы считаем, что это наша победа. Потому что пошел поток туристов, инвестор в нас поверил.

Я не буду скрывать, что туризм для нас — это экономический эффект и деньги, которые придут в такие города, как Зарайск. Здесь же практически нет промышленности. Почти во всех регионах маленькие городки могут надеяться сегодня только на туристов. И мы должны уделять этому особое внимание.

Но однодневный турист приносит достаточно мало денег. Мы сегодня боремся за многодневного туриста и поэтому разрабатываем маршруты. И вот один из самых ярких, самых естественных маршрутов — это «Зарайск — Коломна». Если турист едет сюда, он может провести здесь 2-3 дня, потому что Зарайск — это просто бесконечность.

— А что насчет других городов?

— Безусловно, мы ждем туристов в большинство наших городов. Московская область уникальна и рассказывает обо всей истории нашей страны. Мы сейчас стараемся развивать туризм во все направления. Это чудесный Серпухов, в музее которого картины Натальи Гончаровой и зимний Шишкин. А ведь зимнего Шишкина в мире всего шесть картин.

Это, безусловно, Сергиев Посад и его Лавра, но про нее известно много. А вот мало говорят про скит и Гремячий ключ. Это такое же легендарное место для крещения, как и Белый колодец.

Я бы не хотела умалять и значимость наших промышленных городов. Таких как наша космическая столица Королев.

— Есть ли какие-то мероприятия, на которые нужно попасть обязательно?

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— В Дмитрове 7 декабря пройдет очень большой фестиваль «Спорт! Снег! Смех!». Будет праздник в центре города и на четырех курортах. Именно 7 декабря «Степаново», «Сарачаны», «Целеево», центр Тягачева откроют свои склоны. Там как раз сейчас идет искусственное заснеживание. Милости просим всех, подмосквичей и соседей!

Следующее большое мероприятие — это сказочное Рождество. Оно пройдет 6, 7 и 8 января.

Истра — еще одно место нашей гордости. Это место русской Палестины, известный монастырь, очень красивый после реставрации. А рядом — музей Новый Иерусалим, который на сегодняшний день гордится несколькими выставками. Выставка Шагала открылась в ноябре — мы на ней объявили «Зиму в Подмосковье». А 20 декабря ждем всех на открытие там детского центра. Если родители хотят подольше постоять у картин Шагала, то можно детей оставить в детском центре. Там будут учить топить печь, разделять мусор, плести кружево и так далее.

В Новом Иерусалиме продолжается очень красивая, всеми любимая выставка «Цвет». Мы в рамках 90-летия Подмосковья собрали с наших музеев 90 шедевров: это и Фальк, и Гончарова, Шишкин, Коровин, Васнецов. Будет еще небольшая выставка с декорациями Архипова, пушкинскими декорациями.

Музей наполнен выставками, а на площадке между ним и монастырем три дня будет сказочное Рождество. Будет катание на тройках и гастрономический фестиваль. Мы предложим нашему туристу «Сыр. Пир. Мир», но зимний. Для совсем маленьких поставим теплый шатер, в котором можно поиграть и порисовать.

Венцом зимней программы станет Масленица в дворцовой усадьбе Архангельское. Она после реконструкции и красивая, на берегу Москвы-реки. Я не очень люблю ее сравнивать с Версалем, ведь это такая русская усадьба. Последние владельцы Юсуповы там проводили масленицы, вот и наша пройдет в лучших русских традициях.

Архангельское 21 января 2019 года. Источник фото: РИА «Новости»

— Москва и Подмосковье вместе работают над этим проектом?

— Мы точно друг без друга никуда. Туристы приезжают в Москву, а когда посмотрят ее, едут к нам. Потому что у нас есть Истра, Зарайск, Сергиев Посад, Коломна. И мы сегодня с Москвой разрабатываем единые маршруты. Мы здесь очень плотно работаем. И нам надо больше развиваться в этом смысле — мы чувствуем, как нужны друг другу и как у нас многое получается вместе.

Я еще раз повторю: для нас развитие туризма — прежде всего экономический поток. И для маленьких городков — может, прозвучит пафосно, — но это спасение. Если приедут люди, откроются гостиницы и рестораны. Наша задача эту инфраструктуру построить.

Мы видим огромный интерес у людей. И вообще потенциал внутреннего туризма в России огромен. Главное — не разочаровать. Потому что турист, который к нам приехал, должен рассказать своим друзьям и приехать к нам еще раз. Поэтому мы работаем и над маршрутами, над новыми местами.

Мы всех очень ждем в наши подмосковные города — такие красивые, уникальные и самобытные.