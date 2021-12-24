Новогоднюю мечту шестилетнего мальчика исполнили на «Елке желаний» в Котельниках

Новогоднюю мечту маленького жителя Котельников, шестилетнего Эмиля, исполнил глава городского округа Сергей Жигалкин. В рамках акции «Елка желаний» мальчик получил машинку на пульте управления.

Ребенок первым написал письмо со своим желанием и отправил на почту Деда Мороза. Подарок ему подарили у главной елки города Котельники.

«Когда в прошлом году нам предложили поучаствовать в этой акции, мы с удовольствием к ней присоединились. А вот Эмиль в этом году самый первый написал письмо Деду Морозу», — рассказал Жигалкин.

Писем в этом году дети написали много. Кроме привычных кукол и конструкторов они просят у волшебника здоровья родным и близким, а еще чтобы все были счастливы. Все письма ребят из Котельников прочитает сам Дед Мороз. Пожелания отправят в Великий Устюг.