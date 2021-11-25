«Ждем только снег». Подмосковье подготовилось к зиме

Программа «Зима в Подмосковье» стартует в этом году в четвертый раз. Сейчас во всех городских округах региона полным ходом идет подготовка к предстоящим мероприятиям, чтобы порадовать жителей и гостей. Об этом в эфире «360» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что в этом году каждый руководитель городских округов придумывает собственные идеи, чтобы удивить жителей.

Каждый глава придумывает, привносит что-то новое, чтобы порадовать жителей. Я очень благодарен им за фантазию, а главное, за внедрение интересных решений. У нас все готово, только ждем снег, чтобы была лыжня, были горки Андрей Воробьев.

Губернатор Подмосковья отметил, что в регионе готовят множество разных мероприятий. Для гостей и жителей Подмосковья будут работать выставки, ярмарки, пройдут гулянья и спортивные соревнования.

«Есть музеи в Серпухове, в Новом Иерусалиме, есть выставки, которые мы готовим, есть легендарные усадьбы, где Достоевский ездил к своей маме в Зарайск, где написали великие произведения Чайковский или Чехов. Все это готово, все это популярно», — отметил Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что туристическая сфера Московской области заняла большую долю экономики. Туда идет малый и средний бизнес. Все это увеличивает популярность городских округов.

«Мы почему-то как-то не очень придавали значение туризму. Может, потому что много нефти и газа, я не знаю. Но туризм — очень заметная доля экономики. Если он организованный, сделанный с умом, то он приносит и удовольствие, и доход для территорий, где это происходит», — подчеркнул губернатор Московской области.

Андрей Воробьев отметил, что Подмосковью удалось добиться успеха в этой сфере за счет хороших команд, которые работают на местах в едином темпе.

Начиная с 1 декабря на улицах всех городских округов Московской области появятся украшения в едином стиле, посвященном проекту «Зима в Подмосковье», а также предстоящим праздникам. Основные мероприятия начнутся во второй половине декабря, когда откроются ярмарки, начнутся праздничные гулянья и соревнования.

В Можайском городском округе ждут визита Деда Мороза 18 декабря, а 25 декабря новогодний волшебник приедет в городской округ Клин, чтобы поучаствовать в Зимнем новогоднем уличном карнавале. Выбрать уже готовые маршруты и экскурсии, культурные или гастрономические туры можно на специальном сайте «Путеводитель по Подмосковью».