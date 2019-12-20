Здоровое и вкусное новогоднее меню: советует подмосковный Минздрав

Новый год наступит уже совсем скоро. Хозяйки заранее начинают продумывать меню. Какие блюда следует в первую очередь накладывать в тарелки под бой Курантов, а от чего в новогоднюю ночь стоит отказаться, рассказала главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина.

Главное правило, по словам Инны Пичугиной, не садиться за праздничный стол голодным. Тогда и соблазн попробовать каждое блюдо будет не так велик.

«При планировании меню исключите жирную пищу и красное мясо — баранину или свинину, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбы. В качестве гарнира рекомендую использовать свежие овощи», — добавила диетолог.

Большую нагрузку на поджелудочную железу и органы пищеварения дают салаты с большим содержанием майонеза, подчеркнула Пичугина. Она порекомендовала заменить в традиционном оливье колбасу на курицу, а в качестве заправки использовать соус на основе несладкого йогурта или домашний майонез, но в ограниченном количестве.

Залог хорошего самочувствия — ограниченное употребление алкоголя. По словам диетолога, при выборе шампанского и вина лучше отдать предпочтение тем напиткам, в составе которых меньше всего сахара.

«На ночь лучше не есть фрукты и кондитерские изделия. Важно также исключить переедание, соблюдать сроки хранения еды и напитков, чтобы не оказаться в новогодние каникулы на больничной койке», — заключила Инна Пичугина.

Новогодние каникулы — это не повод есть все, на что падает взгляд. Лучше посвятить праздники занятиям спортом на свежем воздухе и провести время с семьей и друзьями.