Здоровое и вкусное новогоднее меню: советует подмосковный Минздрав
Главное правило, по словам Инны Пичугиной, не садиться за праздничный стол голодным. Тогда и соблазн попробовать каждое блюдо будет не так велик.
«При планировании меню исключите жирную пищу и красное мясо — баранину или свинину, лучше отдать предпочтение мясу птицы и рыбы. В качестве гарнира рекомендую использовать свежие овощи», — добавила диетолог.
Большую нагрузку на поджелудочную железу и органы пищеварения дают салаты с большим содержанием майонеза, подчеркнула Пичугина. Она порекомендовала заменить в традиционном оливье колбасу на курицу, а в качестве заправки использовать соус на основе несладкого йогурта или домашний майонез, но в ограниченном количестве.
Залог хорошего самочувствия — ограниченное употребление алкоголя. По словам диетолога, при выборе шампанского и вина лучше отдать предпочтение тем напиткам, в составе которых меньше всего сахара.
«На ночь лучше не есть фрукты и кондитерские изделия. Важно также исключить переедание, соблюдать сроки хранения еды и напитков, чтобы не оказаться в новогодние каникулы на больничной койке», — заключила Инна Пичугина.
Новогодние каникулы — это не повод есть все, на что падает взгляд. Лучше посвятить праздники занятиям спортом на свежем воздухе и провести время с семьей и друзьями.