Здесь исполняются детские мечты. Шоу летающих Снегурочек пройдет в Дубне

На новогодней елке в Дубне главным персонажем станет не Дед Мороз, а Снегурочка. И не одна. Требования к внучкам седого волшебника здесь особые — они должны уметь летать. Их крылья — воздушные полотна, с помощью которых девушки устроят новогоднее шоу. Оно начнется уже завтра, 14 декабря.

По словам тренера Александры Петелиной, чтобы выполнить номер чисто и красиво девушки старались и репетировали весь год.

«У нас есть номера и с детьми — это наша гордость. Есть номер с начинающими, теми, кто пришел только месяц назад, полгода. Они тоже ставят серьезные номера.

Источник фото: телеканал «360»

Есть номера и от Снегурочек-тренеров. Александра Тепленина шесть лет назад начала заниматься на пилоне. Вспоминает, что на первом занятии упала. Но нашла силы встать и идти дальше. От пилона перешла к обручу, а затем — к воздушным полотнам.

Детские фильмы и научные опыты. Фестиваль «Кино наших друзей» открылся в Дубне Подробнее

Вот уже два года днем Александра ведет занятия физкультурой в реабилитационном центре, а вечерами — на воздушных полотнах в спортклубе. Двери на ее тренировки открыты всем.

«Для таких девочек, которые приходят и падают, мы и работаем. Они падали, но поднялись и продолжают самосовершенствоваться», — отметила тренер.

Источник фото: телеканал «360»

Александра отметила, что вариантов для номеров много. Можно быть и Снегурочками, и принцессами — все детские мечты осуществляются на занятиях.

Новый год — это время волшебства. Для Эльмиры — чудо, что она научилась летать. Крылья ей заменяют полотна. Она — инженер на одном из предприятий, а в детстве мечтала стать воздушным акробатом. В прошлом году Эльмира решила исполнить мечту.

«Номер у нас из трех девушек, трех Снегурочек, которые поверили в себя и показывают, что можно воплотить мечту. Посыл один — верить в себя, несмотря ни на что, кто бы что ни говорил. Надо верить в себя. Не воплотили в детстве, воплотим сейчас», — рассказала Эльмира Кабылкаирова.

Источник фото: телеканал «360»

Снегурочки подготовили номера на полотнах и кольцах. Выступают сольно, вдвоем и втроем. Вход на шоу — свободный. Оно начнется уже в субботу.