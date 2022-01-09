Зарайск привлек иностранных туристов

Провести длинные новогодние выходные можно в небольших городах Подмосковья. Праздничные гулянья, фуд-корты в парках, катание на лыжах — все это сильно привлекает туристов. Но приезжают в Подмосковье не только россияне, но и иностранцы.

Во время поездки в городской округ Зарайск съемочная группа «360» встретила голландца. По словам местных жителей, приезжают к ним из Италии и Испании.

Голландца в Зарайск привезла Маргарита Колесникова. Девушка отметила, что училась в Нидерландах и завела отношения с молодым человеком. «Мы как-то решили с ним, почему бы не приехать», — призналась она.

Молодой человек россиянки признался, что в его стране погода совсем не такая: «Здесь везде снег, много снега, чувствуешь себя ближе к природе — и мне это нравится», — поделился он.

О частых визитах иностранцев в Зарайск рассказал местный фермер. По его словам, только недавно он поил чаем и кормил салом приехавших туристов из Испании.

Пока иностранцы только открывают для себя прелесть старинных русских городов, где проводят большую работу, чтобы сохранить и умножить туристическую привлекательность.

Рядом с популярной в Зарайске Беспятовской рощей появились воркауты, детские площадки, футбольное поле с искусственным покрытием. Но чем еще удивить зарубежных туристов, как не русской баней? Тем более что в Зарайске ее полностью обновили.

Оставили только здание. А внутри новые купели и парилки. Заработает она уже в январе. Сюда можно отправиться после катания на коньках или лошади. А после парилки выпить чаю и пойти гулять в парк.

Лучшим местом для вечерних прогулок остается cквер у дома культуры имени легендарного морского разведчика Виктора Леонова.

Парк «Победа» прошел реконструкцию в рамках президентских проектов. Там построили уличную сцену и амфитеатр, а также обустроили зоны воркаута и тихого отдыха. Зимой можно прокатиться на бесплатном катке. По соседству располагается Центр досуга с клубом «Активное долголетие», кинотеатром, кружками и любительским театром.

Вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова лично проверила, как провели работы по благоустройству Зарайска.

«Еще три года назад здесь невозможно было представить такое большое количество людей. Зарайск хорошо подготовился, чтобы жителям и гостям было комфортно проводить свое время. Самое приятное, что наши малые города сохраняют самобытность», — отметила она.

Вице-губернатор отметила, что на этом работы не остановятся. Летом там появится сразу две мини-гостиницы для приема гостей.

«Будем делать все, чтобы наши города расцветали и делали счастливыми людей», — заявила Наталья Виртуозова.