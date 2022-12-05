Зима в Подмосковье 05 декабря 2022, 12:54 Заливка девяти катков началась в Реутове

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С приходом устойчивой минусовой погоды в Реутове приступили к заливке девяти катков. Пять из них будут в северной части города, и еще четыре — в южной.

В вечернее время площадки для катания на коньках будут освещены, а во время массовых сеансов на катках будут звучать новогодние музыкальные композиции.

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«Когда на улице установилась соответствующая погода, мы приступили к заливке пяти катков в северной части города. У дома № 1А по улице Новой жителей в этом году будут ждать две площадки для катания на льду. У домов № 15 и № 32 на [улице] Победы оборудуем универсальные игровые площадки с натуральным типом покрытия. Такая же площадка появится и у дома № 18 на [улице] Некрасова», — сообщил глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

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Еще четыре катка появятся в южной части города — в Центральном городском парке и на Юбилейном проспекте, около домов № 54, 62 и 39.

Кроме того, в Реутове приступили к установке 19 новогодних елей в рамках акции «Зима в Подмосковье». Их уже украсили в парке за ДК «Мир», в Центральном городском парке, у торговых центров и около здания администрации муниципалитета.

По просьбам жителей, открыли горку на территории стадиона «Старт». Площадки для катания на ледянках также оборудуют и в городских парках.

В прошлом зимнем сезоне городские горки и катки посетили более 350 тысяч жителей и гостей Реутова.

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